«Ахмат» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:3) в матче 22-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Изидор набрал скорость на левом фланге и навесил в штрафную на Жемалетдинова, который обработал мяч и технично подрезал его над вышедшим навстречу Гудиевым. Защитнику в подкате подстраховать своего вратаря не удалось, мяч влетел в сетку.

На 20-й минуте грозненцы отыгрались. Уткин прекрасный навес с левой ноги в движении выполнил, точно на ход открывавшемуся по центру у линии штрафной Трошечкину. Едвай в прыжке не дотянулся до этой передачи, пытаясь прервать её, а Александр оказался один на один с Худяковым и технично пробил в правый угол ворот.

В добавленное к первому тайму время «Ахмат» вышел вперед. Пробил со штрафного Уткин, Худяков за «стенкой» не увидел сам момент удара, дёрнулся из левого угла ворот к центру, а мяч как раз в этот угол полетел, попав в сетку рикошетом от штанги.

На 54-й минуте Изидор выполнил передачу на ход Кухте к углу штрафной, сам рванул к воротам «Ахмата» и после ответной передачи здорово пробил под правую штангу мимо побежавшего навстречу Гудиева.

На 62-й минуте Жемалетдинов навесил с углового к ближней штанге, Кухта нанёс сильный удар головой в прыжке в угол ворот, Гудиев зацепил мяч, но тот всё равно пересёк линию ворот «Ахмата».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место, набрав 34 очка в 21 матче. «Ахмат» идет на 7-й строчке: 31 очко после 22 игр.