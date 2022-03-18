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    В. Березуцкий: Работать с братом совсем не сложно

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    Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о работе с братом Алексеем, который возглавляет клуб.

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    «Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней. Вопрос действительно требовал серьезного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было всё решить до начала сборов. Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол. Есть определенные моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает.

    Могу вам сказать, что с Алексеем мы с детства спорим по самым разным вопросам. Принять решение порой бывает очень нелегко. Но когда есть ответственный за то или иное направление, сделать это гораздо проще.

    Теперь по поводу жарких дискуссий. Зная меня много лет, вы должны понимать: там, где я, они случаются постоянно. Уверен, что это необходимо, ведь если существует несколько точек зрения, найти лучшее решение гораздо проще. В нашем штабе всегда идут долгие и интересные обсуждения, каждый из нас высказывается, аргументированно объясняет свою позицию», — цитирует Василия Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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