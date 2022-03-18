Тухель: В «Челси» есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым

Главный тренер «Челси»отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».

«Вы считаете, что в нынешней ситуации я менее привязан к клубу? Абсолютно нет, мне нравится находиться здесь и работать в "Челси". В клубе есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо.

Thomas Tuchel on Manchester United job rumours: “Do you feel me less committed to the club in my situation? Absolutely not, I love to be here and work for Chelsea”. 🚨🔵 #CFC

“Chelsea has everything it needs to make me happy”, he added via @NizaarKinsella. #MUFC pic.twitter.com/HVoZ8EosQ7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2022

Ранее появилась информация, что в настоящее время наставник «Аякса» Эрик тен Хаг является главным выбором «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом, но клуб ещё не принял окончательного решения, так как продолжает свой процесс.

Кандидатура тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по-прежнему серьёзно рассматривается, и «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности приглашения Томаса Тухеля на фоне неопределённости положения последнего в «Челси».