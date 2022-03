Тухель: В «Челси» есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым

Главный тренер «Челси»отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».

«Вы считаете, что в нынешней ситуации я менее привязан к клубу? Абсолютно нет, мне нравится находиться здесь и работать в "Челси". В клубе есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо.

Thomas Tuchel on Manchester United job rumours: “Do you feel me less committed to the club in my situation? Absolutely not, I love to be here and work for Chelsea”. 🚨🔵 #CFC

"Chelsea has everything it needs to make me happy", he added via @NizaarKinsella.