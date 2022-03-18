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    Тухель: В «Челси» есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Вы считаете, что в нынешней ситуации я менее привязан к клубу? Абсолютно нет, мне нравится находиться здесь и работать в "Челси". В клубе есть всё, что нужно, чтобы сделать меня счастливым», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо.

    Ранее появилась информация, что в настоящее время наставник «Аякса» Эрик тен Хаг является главным выбором «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом, но клуб ещё не принял окончательного решения, так как продолжает свой процесс.

    Кандидатура тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по-прежнему серьёзно рассматривается, и «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности приглашения Томаса Тухеля на фоне неопределённости положения последнего в «Челси».

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