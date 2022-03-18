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    Президент «Атлетико»: Финал ЛЧ — это фантастика, но мы можем мечтать о нем

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    Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира станет «Манчестер Сити». Напомним, что в 1/8 финала «Атлетико» прошел «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей.

    «У меня хорошее предчувствие. Мы только вернулись из Манчестера, а теперь вернемся туда. Хотим провести еще один отличный матч.

    У "Манчестер Сити" отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами.

    Финал — это фантастика, но мы можем мечтать о нем. Ни с кем не будет легко, но мы знаем соперника, как и он — нас», — цитирует Сересо сайт Альфредо Педуллы.

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