Президент «Атлетико»: Финал ЛЧ — это фантастика, но мы можем мечтать о нем

Президент «Атлетико»высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира станет «Манчестер Сити». Напомним, что в 1/8 финала «Атлетико» прошел «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей.

«У меня хорошее предчувствие. Мы только вернулись из Манчестера, а теперь вернемся туда. Хотим провести еще один отличный матч.

У "Манчестер Сити" отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами.

Финал — это фантастика, но мы можем мечтать о нем. Ни с кем не будет легко, но мы знаем соперника, как и он — нас», — цитирует Сересо сайт Альфредо Педуллы.