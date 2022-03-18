Ребров: Промес убедил легионеров «Спартака», что надо оставаться

Бывший вратарь «Спартака»рассказал, что полузащитник командысыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров и убедил их остаться в

«Я как-то рассказывал, что как футболист Квинси мне поначалу не понравился. Всерьез подумал: "Что за дрова привезли?" Сейчас, конечно, такое даже в голове не укладывается.

Промес сразу сказал: "Я не уеду из 'Спартака', пока не стану тут чемпионом". Учитывая, как долго на тот момент чемпионами не были, для кого-то звучало наивно, но в итоге Квинси уехал королем.

Уезжал он, кстати, лидером на поле, а вернулся уже лидером раздевалки. И сейчас сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать», — рассказал Ребров в колонке на Sports.ru.

Нидерландский футболист выступает за московский клуб с февраля 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Промес сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две голевые передачи.