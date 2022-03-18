Невилл считает, что Симеоне тот, кто нужен «Ман Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»назвалподходящим кандидатом на роль главного тренера «манкунианцев».

«Нужно рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, но забрать его из "Атлетико" никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде.

Однако было бы здорово увидеть его в АПЛ. Вы сами видели все во вторник, а я уже много раз видел подобное. Его великолепная команда обыграла мою "Валенсию" со счетом 2:0 у нас дома.

Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жесткий — а именно жесткого тренера "МЮ" и нужно звать.

Клубу нужен тренер, способный соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у края поля. Думаю, что Симеоне на это способен.

Я не знаю, во сколько обойдется приглашение Симеоне, но "МЮ" явно придется заплатить "Атлетико" огромные деньги», — цитирует Невилла Sky Sports.