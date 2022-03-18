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    Невилл считает, что Симеоне тот, кто нужен «Ман Юнайтед»

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал Диего Симеоне подходящим кандидатом на роль главного тренера «манкунианцев».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Нужно рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, но забрать его из "Атлетико" никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде.

    Однако было бы здорово увидеть его в АПЛ. Вы сами видели все во вторник, а я уже много раз видел подобное. Его великолепная команда обыграла мою "Валенсию" со счетом 2:0 у нас дома.

    Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жесткий — а именно жесткого тренера "МЮ" и нужно звать.

    Клубу нужен тренер, способный соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у края поля. Думаю, что Симеоне на это способен.

    Я не знаю, во сколько обойдется приглашение Симеоне, но "МЮ" явно придется заплатить "Атлетико" огромные деньги», — цитирует Невилла Sky Sports.

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