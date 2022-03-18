Коке: Уверен, наш тренер придумает мощный план на матчи с «Ман Сити»

Капитан «Атлетико»высказал мнение о предстоящем противостоянии св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Он — один из фаворитов, который в прошлом сезоне был очень близок к победе в Лиге чемпионов. В команде отличные тренер и футболисты, которые демонстрируют великолепный футбол, но нам такие вызовы нравятся.

Уверен, наш тренер придумает мощный план, который поможет нам пройти дальше, но мы понимаем, что это будет непросто.

Сперва мы отправимся в Манчестер, а затем вернемся в Мадрид и сыграем перед своими болельщиками. Думаю, это придаст нам уверенности и сил против такого соперника», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.