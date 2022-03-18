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    Каземиро: История «Реала» давит на тех, кто играет против нас

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    Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о давлении на соперников команды в Лиге чемпионов.

    Каземиро
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    Каземиро

    В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Челси».

    «История "Реала" давит на тех, кто играет против нас. Клуб выиграл ЛЧ 13 раз, и это не совпадение, а следствие тяжелой работы футболистов на протяжении всей истории команды.

    Да, в футболе важно текущее положение дел, у клубов может быть более сильная или более слабая команда в конкретный момент.

    Но когда вы играете против "Реала", то понимаете, что вас ждет тяжелое противостояние. Не только из-за уровня игроков, но и из-за истории, из-за давления во время матчей на "Сантьяго Бернабеу".

    На нашем стадионе происходит то, чего не встретишь на других. Такое возможно только у нас, в Мадриде.

    У "Реала" тоже есть обладатель "Золотого мяча" [Лука Модрич] и другие игроки, которые могли бы его получить.

    У нас есть Бензема, который тоже должен получить "Золотой мяч". И у нас есть лучший вратарь мира — Тибо Куртуа.

    Люди знают, что такое "Реал" и насколько хороши его футболисты», — отметил Каземиро в интервью As.

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