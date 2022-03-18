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    Канчельскис: Мораторий на вылет из РПЛ — страшное зло

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «В нынешних экономических условиях это совершенно неуместно. Вы вспомните, сколько российских клубов обанкротилось за последнее время! Теперь их может стать еще больше.

    Если бы у наших клубов было стабильное финансирование, подтвержденное гарантиями минимум на пять лет, — пожалуйста, расширяйте РПЛ хоть до 20 участников. Как в Англии.

    Но у нас многие в любой момент рискуют повторить судьбу "Тамбова". Который побаловался один сезон Премьер-лигой — и развалился.

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    • Кроме того, сейчас мы просто не наберем качественных игроков на 18 команд, уровень футбола сразу просядет. Особенно на фоне оттока легионеров.

    Если наши руководители так хотят реформ, пусть возьмут пример с Шотландии, где 12 клубов играют в четыре круга. Матчи топов смотреть интереснее, чем унылую возню команд из нижней половины таблицы.

    Мораторий на вылет — страшное зло! А как же конкуренция? Спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал... Если завтра объявить, что из РПЛ в нынешнем сезоне никто не вылетает, половина команд тут же бросят лопату. Оставшиеся девять туров превратятся в профанацию.

    Кому это нужно? Вместо того чтобы заниматься развитием клубов, люди просто решают свои вопросы», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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