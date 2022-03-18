ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 14:20
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
  • 12:52
    • ФХР планирует провести турнир с участием трех сборных России и командой Белоруссии
  • 12:30
    • СМИ: Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед»
  • 11:41
    • ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные
  • 11:05
    • Нападающий «Ростова» доиграет сезон в чемпионате Нидерландов
    Все новости спорта

    Клопп: Хотите сказать, де Брюйне попал в штангу, так как у «Ман Сити» нет форварда?

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разговоры о том, что «Манчестер Сити» не хватает форварда.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «То, как они играли против "Кристал Пэлас", у них было пять или шесть явных моментов, и отсутствие нападающего здесь ни при чём. Вы хотите сказать, что Де Брёйне попал в перекладину, потому что не было нападающего?

    Нельзя вести дискуссию так, как вы хотите: с одной стороны, они — лучшая команда в мире, а с другой — им нужен нападающий. Футбол не так прост: ты просто ставишь нападающего, и он внезапно завершает ситуацию», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

    В рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад Стэдиум». «Ливерпуль», который находится на втором месте, набрал 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на одно очко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» не будет играть вторым номером в Магнитогорске
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Удастся ли «Хетафе» увезти очки из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • СКА разгромит «Спартак» в первой игре?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры