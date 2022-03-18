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    Дуглас Сантос: Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу дискомфорта от игры на неродной позиции.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Принципиально ли мне, на какой позиции играть? Конечно, разница есть, я её чувствую. Особенно когда речь идёт о неродной для меня позиции. Я левый фланговый защитник, и, когда мне нужно выйти в центре обороны или стать опорником, я стараюсь несколько дней перед игрой отдельно прорабатывать на тренировках не самые привычные для меня задачи, чтобы во время матча быть готовым ко всему и принести максимальную пользу команде.

    Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке, отдавать передачи и забивать голы. В тройке центральных, не имея возможности часто подключаться к нападению, чувствую себя немного иначе. Но моя главная задача — чтобы "Зенит" побеждал, и для этого я сделаю всё, на что буду способен, на той позиции, где мне скажет тренер. Потому что в конечном счёте важны командные титулы, а не личная статистика голов и передач.

    Независимо от позиции на поле, в каждой игре я даю команде свой максимум», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

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