В 22:30 18.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Бохум» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия М»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Боруссия М.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам