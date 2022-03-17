Хави: Мы показали свой характер. Отличный матч

«Мы показали свой характер, отличный матч. Сделать камбэк на таком сложном поле… Это прекрасная команда. Они очень хорошо защищались, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом всё очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном поле.
Важно, что мы быстро сравняли счёт. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. "Барса" могла забить даже больше и решить исход игры раньше.
Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в подобных матчах… Но мы взволнованы. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Наш ещё один шаг вперёд», — цитирует Хави Marca.