Хави рассказал о ключевом элементе в игре «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»рассказал о ключевом элементе в игре каталонцев.

«Прессинг — одна из основ нашей философии. В нашей команде нет места игрокам, которые не прессингуют. Если ты не прессингуешь, то вынужден бежать 70 метров назад, если кто-то не доработал. Если ты прессингуешь высоко, то выполняешь меньше беговой работы», — цитирует наставника журналист Густаво Хофман.

Xavi: «No nosso modelo de jogo, a pressão é uma das bases. Não pode haver um jogador que não faça pressão. Isso é inegociável. Se não há pressão, precisa correr 70 metros para trás e o modelo muda. Se corre e pressiona na frente, corre menos». pic.twitter.com/775RF0Iyny — Gustavo Hofman (@gustavohofman) March 17, 2022

Хави был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 6 ноября 2021 года. Он сменил на тренерском мостике сине-гранатовых Рональда Кумана.

Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 Лиги Европы пройдёт в Турции сегодня, 17 марта, и начнётся в 20:45 мск. Первый матч завершился нулевой ничьей.