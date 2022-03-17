Последний матч между собой: «Севилья» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Севилья». Коэффициент ставки — 3.56.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вест Хэм»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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