Последний матч между собой: «Каспий» — «Туран» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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