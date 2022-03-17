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    Тобол — Кызыл-Жар. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Тобол — Кызыл-Жар

    Футбол
    В 16:00 17.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Тобол — Кызыл-Жар в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кызыл-Жар» — «Тобол» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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