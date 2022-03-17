Семак: Надеемся, Ловрен вернется в «Зенит» после вызова в сборную Хорватии

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с тульскимв 22-м туре РПЛ.

«Ситуация по травмированным игрокам практически не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию. Он получил вызов в национальную команду Хорватии. И, надеемся, что после сборной он приедет к нам и будет готов помогать команде.

Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в матче с "Арсеналом".

Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. У Вендела — дисквалификация. Заболел Саша Ерохин, и он тоже не поможет нам в следующей игре», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 19 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.