ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити»
  • 19:56
    • «Барселона» и «Галатасарай» назвали стартовые составы
  • 18:05
    • IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России
  • 21:58
    • ЦСКА переиграл «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Варан: Неудачи — основа для побед. Горд играть за «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

    Рафаэль Варан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Варан

    «Мы не будем тыкать пальцем на виноватого, конфликтовать друг с другом или жаловаться на жизнь. Мы оценим сезон после его окончания. Неудачи — основа для побед. Горд играть за "Манчестер Юнайтед", — написал защитник в своём "инстаграме".

    Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

    В составе "Реала" Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
  • «Рома» и «Витесс» снова не забьют много
  • «Рома» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Лион» снова покажет, что сильнее
  • «Лион» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры