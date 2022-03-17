Варан: Неудачи — основа для побед. Горд играть за «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Мы не будем тыкать пальцем на виноватого, конфликтовать друг с другом или жаловаться на жизнь. Мы оценим сезон после его окончания. Неудачи — основа для побед. Горд играть за "Манчестер Юнайтед", — написал защитник в своём "инстаграме".

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

В составе "Реала" Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.