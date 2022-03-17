Нападающий «Ливерпуля» подпишет контракт с «Миланом»

Нападающий «Ливерпуля»может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Ориги близок к переходу в «Милан», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт бельгийского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона. Отмечается, что стороны не планируют продлевать соглашение.

Ориги сможет перейти в «Милан» на правах свободного агента.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. За это время он выиграл вместе с «мерсисайдцами» Лигу чемпионов и стал победителем АПЛ в сезоне-2019/2020.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить 70 миллионов евро за вингера «Милана» Рафаэла Леау.