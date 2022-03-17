начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 17.03.2022.

Последний матч между собой: «Брага» — «Монако» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Брага» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монако»).

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