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    Магуайр: Нужно сильно закончить сезон — «МЮ» задолжал фанатам

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико».

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    Манкунианцы на своем поле уступили мадридцам со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала.

    «Конечно, ближайшая пара недель будет разочаровывающей.

    Нужно двигаться вперед, отдохнуть, но быть уверенными в том, что мы вернемся и будем бороться за концовку сезона.

    Впереди девять важных матчей в АПЛ, которые нужно попытаться выиграть. Нужно сплотиться. Моя роль как капитана, очевидно, очень важна в этом.

    Нужно удостовериться, что мы сильно закончим сезон, потому что мы задолжали это фанатам», — сказал защитник Muswellbrook Chronicle.

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