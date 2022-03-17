Магуайр: Нужно сильно закончить сезон — «МЮ» задолжал фанатам

Защитник «Манчестер Юнайтед»высказался после вылета из Лиги чемпионов от

Манкунианцы на своем поле уступили мадридцам со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала.

«Конечно, ближайшая пара недель будет разочаровывающей.

Нужно двигаться вперед, отдохнуть, но быть уверенными в том, что мы вернемся и будем бороться за концовку сезона.

Впереди девять важных матчей в АПЛ, которые нужно попытаться выиграть. Нужно сплотиться. Моя роль как капитана, очевидно, очень важна в этом.

Нужно удостовериться, что мы сильно закончим сезон, потому что мы задолжали это фанатам», — сказал защитник Muswellbrook Chronicle.