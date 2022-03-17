В «Баварии» высказались по поводу нового контракта с Левандовски

Президент «Баварии»опроверг информацию о нежелании клуба продлевать контракт с

Ранее известный футбольный агент Пини Захави заявил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт.

«На "Баварию" никогда не влияли заголовки или постоянные слухи. Наше руководство ведет постоянные переговоры с игроками и начнет переговоры в нужное время.

Наши игроки знают, что клуб является для них честным и надежным партнером. "Бавария" — один из мировых топ-клубов. Я думаю, ни один игрок не пожалел о продлении контракта с "Баварией" в последние годы.

Роберт Левандовски знает, что мы его очень ценим. Я несколько раз выражал ему свою признательность. То же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера — выдающихся личностей в истории "Баварии".

Мы ведем с ними переговоры очень спокойно. У нас достаточно времени, наши игроки это знают. Сейчас все внимание сосредоточено на наших больших целях — 10-м подряд чемпионском титуле и победе в Лиге чемпионов», — приводит слова Хайнера Bayern&Germany.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.