ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 12:20
    • ЭСК РФС: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
  • 12:07
    • Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть с «Арсеналом»
  • 12:00
    • В «Баварии» высказались по поводу нового контракта с Левандовски
  • 10:17
    • Известный агент подтвердил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт
  • 07:00
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    В «Баварии» высказались по поводу нового контракта с Левандовски

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии
    Президент «Баварии» Герберт Хайнер опроверг информацию о нежелании клуба продлевать контракт с Робертом Левандовски.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    Ранее известный футбольный агент Пини Захави заявил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт.

    «На "Баварию" никогда не влияли заголовки или постоянные слухи. Наше руководство ведет постоянные переговоры с игроками и начнет переговоры в нужное время.

    Наши игроки знают, что клуб является для них честным и надежным партнером. "Бавария" — один из мировых топ-клубов. Я думаю, ни один игрок не пожалел о продлении контракта с "Баварией" в последние годы.

  • «Боруссия» может существенно повысить цену на Холанда
  • Читайте по теме

    • Роберт Левандовски знает, что мы его очень ценим. Я несколько раз выражал ему свою признательность. То же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера — выдающихся личностей в истории "Баварии".

    Мы ведем с ними переговоры очень спокойно. У нас достаточно времени, наши игроки это знают. Сейчас все внимание сосредоточено на наших больших целях — 10-м подряд чемпионском титуле и победе в Лиге чемпионов», — приводит слова Хайнера Bayern&Germany.

    Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры