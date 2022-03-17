Известный агент подтвердил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт

Нападающий «Баварии»не получал от клуба предложений о продлении контракта. Об этом рассказал известный футбольный агент

«Я могу подтвердить, что никаких переговоров с "Баварией" по новому контракту не было», — приводит слова Захави авторитетное немецкое издание Kicker.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость поляка для команды.

Сообщалось, что «Бавария» планирует купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. При этом отмечается, что основными претендентами на норвежца остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Левандовски забил 29 мячей в 26-ти матчах текущего чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Левандовски решил покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона.