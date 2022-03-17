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    Известный агент подтвердил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не получал от клуба предложений о продлении контракта. Об этом рассказал известный футбольный агент Пини Захави.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Я могу подтвердить, что никаких переговоров с "Баварией" по новому контракту не было», — приводит слова Захави авторитетное немецкое издание Kicker.

    Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость поляка для команды.

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    • Сообщалось, что «Бавария» планирует купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. При этом отмечается, что основными претендентами на норвежца остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

    Левандовски забил 29 мячей в 26-ти матчах текущего чемпионата Германии.

    Ранее сообщалось, что Левандовски решил покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона.

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