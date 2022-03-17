Мяч Мартинеса в ворота «Ливерпуля» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Мяч нападающего миланского «Интера»признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

8 марта аргентинец забил единственный гол своей команды в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (1:0). По сумме двух матчей в следующую стадию прошла английская команда, победившая в первом матче со счётом 2:0.

Лаутаро Мартинес играет за миланский «Интер» с 2018 года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 38 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив 16 голов, а также отдав 2 голевые передачи.