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    ЛАСК — Славия П. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2022 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги конференций ЛАСК — Славия П

    Футбол Лига конференций ЛАСК Славия Прага Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 23:00 17.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча ЛАСК — Славия П в 1/8 финала Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «Славия П» — «ЛАСК» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЛАСК» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЛАСК»).

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