начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги конференций, 17.03.2022.

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Копенгаген» 4:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Копенгаген» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Копенгаген»).

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