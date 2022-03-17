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    Караваев рассказал, почему отказался от вызова в сборную России

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, по каким причинам не сможет приехать в сборную России.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    Ранее стало известно, что Караваев пропустит тренировочный сбор национальной команды.

    «Мы созвонились (с главным тренером Валерием Карпиным — прим.) и на данном этапе решили что мне лучше готовиться с "Зенитом" в двухразовом режиме.

    Нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации был бы сейчас там», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

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    • Караваев также сообщил, что готов сыграть в матче с тульским «Арсеналом» в 22-м туре РПЛ.

    Напомним, в начале недели Валерий Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочный сбор.

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