Караваев рассказал, почему отказался от вызова в сборную России

Защитник «Зенита»рассказал, по каким причинам не сможет приехать в сборную России.

Ранее стало известно, что Караваев пропустит тренировочный сбор национальной команды.

«Мы созвонились (с главным тренером Валерием Карпиным — прим.) и на данном этапе решили что мне лучше готовиться с "Зенитом" в двухразовом режиме.

Нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации был бы сейчас там», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Караваев также сообщил, что готов сыграть в матче с тульским «Арсеналом» в 22-м туре РПЛ.

Напомним, в начале недели Валерий Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочный сбор.