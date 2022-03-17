Караваев рассказал, почему отказался от вызова в сборную России

Вячеслав Караваев Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Караваев пропустит тренировочный сбор национальной команды.
«Мы созвонились (с главным тренером Валерием Карпиным — прим.) и на данном этапе решили что мне лучше готовиться с "Зенитом" в двухразовом режиме.
Нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации был бы сейчас там», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Караваев также сообщил, что готов сыграть в матче с тульским «Арсеналом» в 22-м туре РПЛ.
Напомним, в начале недели Валерий Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочный сбор.