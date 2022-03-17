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    Кайрат — Тараз. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2022 в 14:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Кайрат — Тараз

    Футбол
    Кайрат и Тараз начнут матч в 14:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 17.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Тараз» — «Кайрат» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайрат» — «Тараз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кайрат»).

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