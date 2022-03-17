В 20:45 17.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Галатасарай» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.06 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Барселона»).

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