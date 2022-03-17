начнут матч в 22:45 в английской Премьер-лиге, 17.03.2022.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Эвертон» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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