ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 01:08
    • «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Лондоне
  • 01:01
    • «Вильярреал» забил 3 мяча «Ювентусу» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Челси» второй раз обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 21:39
    • Назначены арбитры на матчи 22 тура РПЛ
  • 00:32
    • Голы Кейна и Ромеро принесли «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Лондоне

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:2) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии.

    «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль»

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Прошла проникающая передача от Тьяго Алькантары в штрафную «Арсенала», Диогу Жота решил пробить с острого угла, а Рамсдейл оказался к этому не готов, пустив мяч под ближнюю штангу.

    А на 62-й минуте сумбур возник в действиях обороны «Арсенала», Фирмино рванул на прострел Робертсона во вратарскую, где, опередив защитника, подправил мяч в сетку ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2
    Голы: 0:1 Диогу Жота (54'), 0:2 Роберто Фирмино (62') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Николя Пепе, 74'), Мартин Эдегор (Emile Smith Rowe, 67'), Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 80') Ливерпуль: Луис Диас (Мохамед Салах, 56'), Диогу Жота (Роберто Фирмино, 56'), Садио Мане, Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 90'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Роберто Фирмино (63')

    Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» до 1 очка. Сейчас в активе «Ливерпуля» 69 очков, у «Сити» — 70 (в 29 матчах).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» остался на 4-й позиции: 51 очко после 27 игр.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры