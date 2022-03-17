«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Прошла проникающая передача от Тьяго Алькантары в штрафную «Арсенала», Диогу Жота решил пробить с острого угла, а Рамсдейл оказался к этому не готов, пустив мяч под ближнюю штангу.

А на 62-й минуте сумбур возник в действиях обороны «Арсенала», Фирмино рванул на прострел Робертсона во вратарскую, где, опередив защитника, подправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Диогу Жота (54'), 0:2 Роберто Фирмино (62') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Николя Пепе, 74'), Мартин Эдегор (Emile Smith Rowe, 67'), Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 80') Ливерпуль: Луис Диас (Мохамед Салах, 56'), Диогу Жота (Роберто Фирмино, 56'), Садио Мане, Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 90'), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Роберто Фирмино (63')

Команда Юргена Клоппа сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» до 1 очка. Сейчас в активе «Ливерпуля» 69 очков, у «Сити» — 70 (в 29 матчах).

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» остался на 4-й позиции: 51 очко после 27 игр.