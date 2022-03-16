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    Симеоне: Это была одна из лучших игр «Атлетико» в сезоне

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я счастлив. Очень много людей работают над тем, чтобы у нас были такие радостные моменты. Это была блестящая игра, одна из наших лучших в этом сезоне.

    Мы начали со схемы 5-3-2, затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите, а Лоди слева. Защита была блестящей, а Облак помог нам сохранять спокойствие. Это была настоящая командная работа», — цитирует Симеоне Movistar.

    Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

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