Рангник: «МЮ» осознавал, что против «Атлетико» нужно забивать первый гол самим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Атлетико».

«Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм. Именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, но не смогли конвертировать это в один-два гола. У нас было несколько хороших моментов, когда мы должны были забить, но нам это не удалось.

Во втором тайме нам было непросто вновь найти свой ритм. Игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными. Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто поддавался на уловки с затяжкой времени, а четыре добавленные минуты — это просто смешно.

Мы знаем, что они хорошо защищают преимущество. У нас был один или два момента во втором тайме, и был блестящий сэйв вратаря. Мы осознавали, что против этой команды нужно забивать первый гол самим», — цитирует Рангника BBC.

В ответном матче 1/8 финала манкунианцы дома проиграли команде Диего Симеоне — 0:1. Первая встреча в Мадриде завершилась вничью — 1:1.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.