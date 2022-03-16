ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
  • 21:13
    • Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
    Все новости спорта

    Рангник: «МЮ» осознавал, что против «Атлетико» нужно забивать первый гол самим

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Атлетико
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Атлетико».

    Ральф Рангник
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральф Рангник

    «Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм. Именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, но не смогли конвертировать это в один-два гола. У нас было несколько хороших моментов, когда мы должны были забить, но нам это не удалось.

    Во втором тайме нам было непросто вновь найти свой ритм. Игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными. Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто поддавался на уловки с затяжкой времени, а четыре добавленные минуты — это просто смешно.

    Мы знаем, что они хорошо защищают преимущество. У нас был один или два момента во втором тайме, и был блестящий сэйв вратаря. Мы осознавали, что против этой команды нужно забивать первый гол самим», — цитирует Рангника BBC.

    В ответном матче 1/8 финала манкунианцы дома проиграли команде Диего Симеоне — 0:1. Первая встреча в Мадриде завершилась вничью — 1:1.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лилль» навязать борьбу санкционному «Челси»?
  • «Лилль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ювентус» не отдаст победу в этом матче
  • «Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Арсенал» снова не сможет забить «Ливерпулю»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры