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    Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ

    «МЮ» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 41-й минуте. Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под самую штангу.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Манчестер Юнайтед — Атлетико 0:1
    Гол: 0:1 Ренан Лоди (41') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (Хуан Мата, 84'), Алекс Теллес, Скотт МакТоминай (Неманья Матич, 67'), Фред (Эдинсон Кавани, 76'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш (Поль Погба, 67'), Anthony Elanga (Маркус Рашфорд, 67'), Криштиану Роналду Атлетико: Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 90'), Жоау Фелиш (Фелипе, 90'), Ренан Лоди, Коке (Жоффрей Кондогбиа, 80'), Эктор Эррера, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Рейнилду, Стефан Савич, Хосе Хименес, Ян Облак Предупреждения: Родриго Де Пауль (43'), Неманья Матич (81'), Диогу Далот (87')

    Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Атлетико» вышле в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

    5/6 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, 12/13 апреля — ответные матчи.

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