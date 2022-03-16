начнут матч в 20:30 в чемпионате Германии по футболу, 16.03.2022.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Майнц» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Майнц»).

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