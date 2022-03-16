Клопп: Контрактная сага Салаха не создает «Ливерпулю» никаких проблем

Юрген Клопп и Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Салах до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта.
«Контрактная сага Салаха не создает "Ливерпулю" никаких проблем. В этом плане Мо не такой человек.
Сейчас он полностью сконцентрирован на сезоне. А потом мы поговорим об остальном, в том числе о будущем.
Переговоры продолжаются, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа известный журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».