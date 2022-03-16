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    Клопп: Контрактная сага Салаха не создает «Ливерпулю» никаких проблем

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что пока не знает, останется ли Мохамед Салах в команде по окончании текущего сезона.

    Юрген Клопп и Мохамед Салах
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    Юрген Клопп и Мохамед Салах

    Салах до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта.

    «Контрактная сага Салаха не создает "Ливерпулю" никаких проблем. В этом плане Мо не такой человек.

    Сейчас он полностью сконцентрирован на сезоне. А потом мы поговорим об остальном, в том числе о будущем.

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    • Переговоры продолжаются, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа известный журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».

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