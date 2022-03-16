Карраскаль объяснил, почему сорвался его переход в ЦСКА два года назад

Полузащитник ЦСКАрассказал, что мог перейти в российский клуб еще два года назад.

«Да, это было два года назад. Лично я очень хотел перейти, но тогда "Ривер Плейт" играл в Кубке Либертадорес и рассчитывал на меня. Поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я очень рад, что наконец-то переход состоялся.

В ЦСКА сейчас много латиноамериканцев. Есть колумбиец, парагваец, два бразильца. Мы прекрасно общаемся и понимаем португальский и испанский язык. Хоть они и немного разные.

Нас очень хорошо встретили. Чувствуем себя здесь очень комфортно, как дома. Каждый из нас воодушевлен и хочет достичь больших вершин с ЦСКА», — сказал Карраскаль в интервью клубному каналу.

Карраскаль перешел в ЦСКА в середине февраля. Армейцы взяли 23-летнего полузащитника в аренду у аргентинского «Ривер Плейт» с правом последующего выкупа трансфера.