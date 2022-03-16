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    Губерниев: У нас много проблем в стране, и есть о чем думать, кроме как о судьбе несчастного Абрамовича

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не волнует ситуация, в которой оказался владелец «Челси» Роман Абрамович.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Великобритания, как известно, ввела санкции против Абрамовича, из-за которых у «Челси» могут возникнуть финансовые проблемы.

    «Британцы доведут дело до крайности. Они люди принципиальные. Никакого дела мне лично до Абрамовича нет. Это его проблемы.

    Нужно было обладать большей дальновидностью и продать пораньше клуб, как это сделал в свое время Прохоров с "Бруклином", и купить, например, футбольный клуб "Химки", королевский "Металлист" или ногинское "Знамя".

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    • Много команд, которые мог купить Абрамович. Но сейчас он испытывает трудности. Мне досадно, конечно, однако он взрослый дяденька и знает, что делает.

    У нас много проблем в стране, и есть о чем думать, кроме как о судьбе несчастного Абрамовича и его бедного клуба "Челси". У нас страна попала в трудную ситуацию. Мне осталось только за Абрамовича переживать. Всем остальным желаю тоже обратить внимание на внутрироссийские переживания», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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