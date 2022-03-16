Гризманн: Хотел помочь команде как в атаке, так и в обороне

Нападающий «Атлетико»прокомментировал победу над(1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гризманн отдал мяч под удар Ренану Лоди, сделав 50-й ассист в составе «Атлетико».

«Последние несколько недель я играл удачно и хотел сегодня показать, на что способен, помочь команде как в атаке, так и в обороне. И каждый на поле делал так же. В этом и состоит путь вперед.

Самое важное — настрой. Сегодня мы были решительно настроены показать, насколько с нами может быть тяжело. Просто великолепно, что мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.