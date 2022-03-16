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    Газзаев высказался против перехода РПЛ к системе «весна — осень»

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что переход РПЛ к системе «весна — осень» не принесет никакой пользы отечественному футболу.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Я неоднократно говорил, что система "осень — весна" давала нам возможность быть в едином европейском календаре, есть паузы зимой и летом. А при формате "весна — осень" не было никаких пауз с марта по декабрь. Летом в некоторых городах температура доходит до 35 градусов тепла, в таких условиях запрещено играть.

    Также каждые два года проходит чемпионат мира или чемпионат Европы. Во время их проведения лиги останавливаются. При обеих системах мы играем в те же временные отрезки, фактически нет никакой разницы. Причины надо искать в другом — в продуманной подготовке игроков, учебно-тренировочного процесса, тактики, индивидуального технического оснащения, тактической гибкости, психологии победителя. Вот куда надо двигаться. Из года в год, когда мы вылетаем из крупных соревнований, идут разговоры о том, что надо поднимать детский футбол и надо менять формат. Больше аргументов нет.

    Надо правильно выстроить работу не только в профессиональном футболе, но и в детских спортивных школах. Мы каждый год должны анализировать ситуацию и следить за тенденциями развития мирового футбола и внедрять их в нашу работу.

    У нас всегда была своя русская школа, которая базировалась на хорошей психологии, физической подготовке и техническом мастерстве. Это очень важно, мы должны следовать этому, а не искать причины в возвращении к формату "весна — осень". Здесь нет никакого смысла. Какие есть для этого аргументы?», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

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