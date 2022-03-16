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    Гави и Араухо получили предложения из АПЛ

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    Полузащитник «Барселоны» Гави и защитник Рональд Араухо до сих пор не договорились с клубом о продлении контракта.

    Гави
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    Гави

    Переговоры между игроками и клубом по-прежнему проходят тяжело, сторонам пока не удается согласовать финансовые условия.

    Между тем, по информации испанского журналиста Жерара Морено, у Гави и Араухо есть варианты продолжения карьеры в АПЛ.

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    • У Гави есть предложение на шесть миллионов евро в год от «Ливерпуля».

    Араухо хотят видеть у себя «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые готовы платить уругвайцу восемь и шесть миллионов соответственно.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Гави 50 миллионов евро.

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