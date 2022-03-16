Гави и Араухо получили предложения из АПЛ

Полузащитник «Барселоны»и защитникдо сих пор не договорились с клубом о продлении контракта.

Переговоры между игроками и клубом по-прежнему проходят тяжело, сторонам пока не удается согласовать финансовые условия.

Между тем, по информации испанского журналиста Жерара Морено, у Гави и Араухо есть варианты продолжения карьеры в АПЛ.

У Гави есть предложение на шесть миллионов евро в год от «Ливерпуля».

Араухо хотят видеть у себя «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые готовы платить уругвайцу восемь и шесть миллионов соответственно.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Гави 50 миллионов евро.