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    Де Хеа: В «МЮ» очень опечалены вылетом из Лиги чемпионов

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    Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Мы очень опечалены результатом. Эти чувства трудно передать словами. В обоих матчах мы не наиграли на победу. Грустный день для нас.

    У "Атлетико" очень опытная команда, которая знает, как играть в таких матчах. Они забили, после чего у нас не получалось создавать опасные моменты. Мы бились до последней минуты, но наших усилий не хватило», — цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что первая встреча в Мадриде завершилась вничью — 1:1. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

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