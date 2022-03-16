Де Хеа: В «МЮ» очень опечалены вылетом из Лиги чемпионов

Вратарь «МЮ»прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень опечалены результатом. Эти чувства трудно передать словами. В обоих матчах мы не наиграли на победу. Грустный день для нас.

У "Атлетико" очень опытная команда, которая знает, как играть в таких матчах. Они забили, после чего у нас не получалось создавать опасные моменты. Мы бились до последней минуты, но наших усилий не хватило», — цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча в Мадриде завершилась вничью — 1:1. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.