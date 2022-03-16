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    «ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией

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    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария летом покинет команду. У него истекает контракт с клубом, а руководство парижан приняло решение не активировать опцию продления соглашения еще на сезон, сообщает RMC Sport.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    На замену 34-летнему аргентинцу клуб хочет подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, у которого летом также истекает срок контракта. Стороны уже достигли устной договоренности с игроком о переходе.

    В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

    В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». В зимнее трансферное окно француз уже был близок к переходу в «ПСЖ», но тогда сделка сорвалась в последний момент.

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