«ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией

Полузащитник «ПСЖ»летом покинет команду. У него истекает контракт с клубом, а руководство парижан приняло решение не активировать опцию продления соглашения еще на сезон, сообщает RMC Sport

На замену 34-летнему аргентинцу клуб хочет подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, у которого летом также истекает срок контракта. Стороны уже достигли устной договоренности с игроком о переходе.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». В зимнее трансферное окно француз уже был близок к переходу в «ПСЖ», но тогда сделка сорвалась в последний момент.