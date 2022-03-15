Теллес: Матч «МЮ» с «Атлетико» невероятно важен

Защитник «Манчестер Юнайтед»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Матч с "Атлетико" невероятно важен. Нам необходимо продолжить свою кампанию в Лиге чемпионов. В этом турнире каждый из нас всегда мечтает пройти как можно дальше.

Мы очень хотим победить. Чтобы выйти в четвертьфинал, мы обязаны показать хорошую игру. Мы готовы это сделать», — цитирует Теллеса сайт УЕФА.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23:00 по московскому времени.

Прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико»

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 1:1.