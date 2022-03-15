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    Ротерхэм Юнайтед — Линкольн Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.03.2022 в 22:45 начнется матч в английской Первой Лиге Ротерхэм Юнайтед — Линкольн Сити

    Футбол Футбол Англии
    Ротерхэм Юнайтед и Линкольн Сити начнут матч в 22:45 в английской Первой Лиге, 15.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Линкольн Сити» — «Ротерхэм Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ротерхэм Юнайтед»).

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