ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиОт восхищения до разочарования один сезон. Месси стал обузой для «ПСЖ»
  • 16:28
    • Стал известен список участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
  • 17:46
    • Гжегож Крыховяк перешёл в АЕК
  • 17:21
    • «Реал Мадрид» готовит новый контракт для Винисиуса Жуниора
  • 17:01
    • «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Гарри Кейна
  • 15:44
    • Грубец, Войнов, Кузьменко и Грицюк — лучшие игроки первого раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Левандовски получил повреждение на тренировке «Баварии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Бавария
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке мюнхенского клуба, сообщает Kicker.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    По информации источника, во время командного занятия, которое прошло сегодня, 15 марта, польский форвард пробил по воротам, подскользнулся и упал на газон. Позже Левандовски поднялся и досрочно завершил тренировку. Степень тяжести травмы нападающего не сообщается.

    Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 29 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

    «Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Аякс» победит в результативном матче
  • «Аякс» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  6.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры