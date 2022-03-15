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    Ребров о решении Ваноли остаться в «Спартаке»: Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации

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    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал решение главного тренера Паоло Ваноли остаться в команде, несмотря на непростую ситуацию.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    УЕФА, как известно, отстранил все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

    «Ваноли сразу посадил меня в самолете, чтобы я был рядом. Посадил в столовой рядом. Не для того, чтобы я транслировал то, что он думает, а чтобы я до команды доносил какие-то вещи, которые, может быть, кто-то не понимает.

    Мы должны одинаково думать. Чтобы передавать туда, я должен понимать, что думает он. Когда ты сам это более глубоко понимаешь, то можешь донести до футболистов.

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    • Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности.

    Он мужчина, как у нас говорят. Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации», — сказал Ребров в эфире телеканала «Россия 24».

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