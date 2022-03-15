Рангник рассказал о главной задаче «МЮ» на игру с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Атлетико» не возражает, если соперник выигрывает владение мячом. В последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» неизменно проигрывал владение. Мы к этому готовы. Конечно, будет очень важно забить первыми. Забить, а не пропустить. Это имеет определяющее значение. Мы, конечно, будем стараться не пропустить вообще, но самое главное — открыть счет«, — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Атлетико" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Атлетико" Жоау Феликс. На 80-й минуте 19-летний шведский форвард "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга сравнял счёт.