«МЮ» — «Атлетико» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Магуайр, Варан, Теллес, Мактоминей, Фред, Эланга, Фернандеш, Санчо, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Рейнилду, Де Пауль, Эррера, Коке, Лоди, Гризманн, Жоау Фелиш.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 2.25, на успех «Атлетико» — 3.80, на ничью — 3.15. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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