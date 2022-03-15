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    «МЮ» и «Атлетико» назвали стартовые составы

    «МЮ» — «Атлетико» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Магуайр, Варан, Теллес, Мактоминей, Фред, Эланга, Фернандеш, Санчо, Роналду.

    «Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Рейнилду, Де Пауль, Эррера, Коке, Лоди, Гризманн, Жоау Фелиш.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 2.25, на успех «Атлетико» — 3.80, на ничью — 3.15. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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